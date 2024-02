Le doppiette per la salvezza di Simonini, Valentini e Hosni

Si è infiammata la lotta per evitare gli ultimi tre posti di Promozione, quelli che portano dritti in Prima Categoria: sul podio i protagonisti degli importanti risultati conseguiti da Sacco San Giorgio, Calisio e Garibaldina.

1. Matteo Simonini (Sacco San Giorgio)

Nella prima parte di campionato, in casa roveretana si è notata la sua assenza, eccome. Domenica il centrocampista col vizio del gol ha trovato la prima doppietta stagionale, utile per i lagarini che hanno così potuto evitare la sconfitta sul campo della Condinese nel fondamentale scontro diretto.

2. Alberto Valentini (Calisio)

Primi due gol su azione del nuovo anno per il bomber grigiorosso, ora tutto solo in vetta alla classifica cannonieri. Il centravanti dei collinari ha aperto e chiuso la vittoria dei ragazzi di Luca Pedrotti sul Nago Torbole, costretto a tornare a mani vuote da Martignano.

3. Omar Hosni (Garibaldina)

I due acuti del centrocampista ex Lavis hanno messo alle strette la capolista Benacense 1905, che è comunque riuscita a portare a casa un punto dal catino di San Michele all'Adige. Per i giallorossi un altro punto importante, seppur con più di un rimpianto per come si era messa la partita.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 18ª GIORNATA DI PROMOZIONE