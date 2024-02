Il Trento Femminile forma i preparatori di portieri

Il preparatore dei portieri del Trento Stefano Scali, condurrà un percorso di formazione per gli allenatori specializzati in questo ruolo in collaborazione con il Trento Calcio Femminile.

Con il patentino da allenatore di base UEFA B, di portieri dilettanti e di settore giovanile oltre ad avere il patentino allenatore Uefa Goalkeeper B, propone una nuova frontiera della metodologia, volta a creare un percorso di crescita per i portieri (di ambo i sessi) di tutte le categorie. Attraverso incontri in presenza, online e sul campo si utilizzerà la metodologia PAG, ovvero Play, Analytics, Global.

Il corso è strutturato in modo da fare rete tra gli allenatori del Trentino, andando ad analizzare alcune prestazioni di gara, focalizzandosi su errori commessi in partita e cercando di capire come strutturare le sedute di allenamento durante una stagione sportiva.

La proposta formativa è dunque rivolta a quelle società di calcio che operano sul territorio Trentino e nello specifico a tutti i suoi allenatori dei portieri (dai primi calci alla Prima Squadra) organizzando sei-otto incontri totali a partire dal 4 marzo fino a maggio 2024. Date e orari sono varieranno in base alle società iscritte e alle loro necessità.

I primi due incontri sono rivolti alle società che non hanno partecipato al corso proposto da Stefano Scali durante la stagione 2022-2023. In questo modo avranno la possibilità di allinearsi con le realtà che hanno frequentato il percorso la stagione precedente.

Il costo varia in base al numero di allenatori dei portieri che ogni società iscrive al corso: da 1 a 2 iscritti 150 euro a testa, da 3 a 5 100 euro a testa, da 6 a salire deve essere definito con la società Trento Calcio Femminile.

La società che vuole partecipare al corso deve inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@trentocalciofemminile.it, indicando il nome e il numero degli allenatori che frequenteranno il corso.

La società iscritta dovrà pagare la quota di iscrizione tramite l’IBAN del Trento Calcio Femminile: IT77V0801601801000031425775