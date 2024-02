Il tris di Menapace, i sigilli di Amorth e Tasin

Per la seconda settimana consecutiva, il podio di Eccellenza premia i protagonisti degli acuti di Anaune Val di Non e Dro Cavedine, con pure il rinvigorito Lavis a ritagliarsi uno spazio importante.

1. Marco Menapace (Anaune Val di Non)

Segnare tre gol in una sola partita, per uno che raramente si presenta nel tabellino dei marcatori, è qualcosa di speciale. Se tale impresa la si confeziona contro una compagine quotata come il Rovereto, diventa tutto ancora più bello. Per la gioia della rilanciata truppa gialloblù.

2. Jacopo Amorth (Lavis)

Il guizzo vincente della punta classe 1994 all'ultimo respiro nel vibrante big match con il Levico Terme ha un peso specifico davvero importante, sia per far ripartire i rossoblù dopo due stop consecutivi, sia in ottica classifica in un campionato molto equilibrato.

3. Massimo Tasin (Dro Cavedine)

Il primo gol nel massimo campionato regionale del classe 2005 coincide con i primi punti esterni stagionali dei biancogialloverdi: grazie ad una doppietta di Guillermo Rizzi Rozada e al timbro finale dell'attaccante gettato nella mischia da mister Claudio Ischia, è arrivata la vittoria in casa del Maia Alta.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 19ª GIORNATA DI ECCELLENZA