Capolista a San Michele, a Condino bollente match salvezza

Scatta sabato sera da Mattarello la terza di ritorno in Promozione: la rilanciata Ravinense, terza in classifica, ospita l'Alense, che nel 2024 ha conquistato 4 punti. Domenica la capolista Benacense 1905 deve stare molto attenta alle trappole della Garibaldina, che sull'ostico terreno di San Michele all'Adige vorrà dare continuità ai propri ultimi risultati. L'inseguitrice Arco 1895 ospita in via Pomerio un rinvigorito Telve, mentre la tentennante Settaurense 1934 sarà di scena a Campodenno, casa della Bassa Anaunia. Dopo la scorpacciata interna di domenica, invece, la Rotaliana andrà a far visita al Fiemme. Manuel Salvadori e la Condinese non possono sbagliare (foto Alessandro Holneider)

In zona salvezza i campi principali saranno Condino e Martignano: dopo il pari nel recente scontro diretto, Condinese e Calisio ospitano Sacco San Giorgio e Nago Torbole con di fatto un solo risultato a disposizione. Completa il programma il match di Bolognano, dove per una volta si gioca di domenica pomeriggio: la Stivo vuole vincere una volta per tutte il "mal di casa", ma l'Aquila Trento è decisa a migliorare la propria classifica non del tutto all'altezza delle attese estive.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

