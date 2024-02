Lavis e Levico al faccia a faccia, Rovereto in Val di Non

Big match tutto da seguire domenica in Eccellenza: al Mario Lona si troveranno di fronte Lavis e Levico Terme, due tra le più serie candidate al vertice. Rossoblù e gialloblù ora sono separati da un solo punto, quindi la posta in palio tra le squadre di Stefano Manfioletti e Alessandro Agostini (tecnici che negli scorsi anni hanno condiviso diversi successi in riva all'Avisio) sarà davvero alta. Intanto la battistrada Termeno attenderà la cenerentola Lana, mentre il Rovereto viaggerà alla volta di Tuenno per fare visita alla rinata Anaune Val di Non. Il lanciatissimo San Paolo, invece, dovrà fare i conti con il rinvigorito Bozner in riva al Talvera. Un'uscita di Froner, portiere della ViPo Trento, su Federico Wegher, punta dell'Anaune (foto Aldo Casna)

Alle spalle delle prime cinque ci sono San Giorgio, Comano Terme Fiavé e Maia Alta: i pusteresi attendono a Brunico l'altalenante ViPo Trento, i giudicariesi sul sintetico delle Rotte se la vedranno con l'affamato e rilanciato Naturno, i meranesi al Foro Boario affronteranno un Dro Cavedine che finora in trasferta ha sempre toppato. Completa il quadro il match salvezza tra Parcines e Stegona.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ANAUNE VAL DI NON - ROVERETO (a Tuenno)

Luca Maria Di Paolo di Merano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Thomas Lugo di Bolzano

BOZNER - SAN PAOLO

Alessia Spampinato di Trento

Tommaso Menolli di Rovereto

Elena Biagi di Arco Riva

COMANO TERME FIAVÉ - NATURNO

Ervin Kola di Merano

Gianluca Testa di Merano

Marco Mulachié di Bolzano

LAVIS - LEVICO TERME

Michele Armellini di Arco Riva

Simone Bonazza di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

MAIA ALTA - DRO CAVEDINE

Vito Mattia Losapio di Molfetta

Lorenzo Santini di Arco Riva

Daniel Ravanelli di Trento

PARCINES - STEGONA

Emanuele Volani di Rovereto

Giovanni Magli di Trento

Andrea Sartori di Trento

SAN GIORGIO - VIPO TRENTO

Bruno Rossomando di Salerno

Antonio Pascone di Bolzano

Francesco Antonio De Cesare di Bolzano

TERMENO - LANA

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

David Runer di Bolzano

