Alessandro... Segna due volte, Rizzi e Pasini una

Sul podio della settimana salgono tre protagonisti delle vittorie di Anaune Val di Non, Dro Cavedine e Comano Terme Fiavé, le tre compagini trentine capaci di fare bottino pieno nella domenica di Eccellenza.

1. Alessandro Segna (Anaune Val di Non)

Da diversi anni il capitano gialloblù non conosceva la gioia del gol. Domenica a Gabbiolo sono arrivate addirittura due reti nel giro di un paio di minuti effettivi a cavallo dei due tempi. Con il guizzo di Federico Wegher e le giocate di Nicola Micheli (doppietta anche per lui) i nonesi sono tornati a sorridere.

2. Guillermo Rizzi (Dro Cavedine)

La punta uruguaiana, appena arrivata nel Basso Sarca dopo l'esperienza al Formia (Eccellenza laziale), ha deciso il match con il più quotato Lavis, uscito da Oltra senza punti. Buon per la truppa di mister Claudio Ischia, che per raggiungere la salvezza deve però cambiare ritmo anche in trasferta.

3. Sharin Pasini (Comano Terme Fiavé)

Dopo i gol di Christian Malfer e Mattia Poletti, il jolly giallonero ha completato il tris giudicariese sul campo dello Stegona, un match cruciale per i ragazzi di Paolo Zasa, che avevano cominciato il 2024 con due sconfitte contro due compagini quotate come Levico Terme e San Giorgio.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 18ª GIORNATA DI ECCELLENZA