L'Arco si porta a -4 dalla vetta, settebello della Rotaliana

L'Arco 1895 vince il secondo big match consecutivo e accorcia a 4 punti la distanza dalla capolista Benacense 1905. I gialloblù di Luca Celia passano a Storo, dove la Settaurense 1934 si illude con Giorgio Dubini, prima di arrendersi alla reazione ospite firmata da Marco Canali e Ivan Michelotti. Intanto i rivani incocciano nell'orgoglio della Stivo, capace di fermare il miglior attacco del campionato e portarsi a casa un prezioso punticino. Si fa trovare pronta anche la Ravinense, che con Marco Bordin ed Erik Holler espugna il campo del Sacco San Giorgio. Incredibile 7 a 2 al De Varda: il match tra Rotaliana e Calisio rimane in equilibrio per oltre un'ora, con i collinari a segno con un gran piazzato di Michele Ciurletti e con Nicola Baldessari, ma dilagano i biancazzurri con Denis Kurtaj (tris) e Luca Moser (doppietta) sugli scudi e i timbri di Tommaso Moser e Massimiliano Gretter a completare il quadro. Luca Moser inseguito da Michele Ciurletti (foto Alessandro Holneider)

A centro classifica primo successo dell'Aquila Trento targata Massimiliano Ferrari: la doppietta di John Burlon e il gran gol di capitan Alessio Casagrande rendono inutile l'acuto finale di Thomas Pezzi, che rende meno pesante la sconfitta della Bassa Anaunia. Importante successo del Nago Torbole (autorete del chiesano Mattia Rosa e guizzo di Ettore Rigatti) sulla Condinese (tardivo il sussulto di Amin Bayou), tornata ultima da sola visto che la Garibaldina conquista un punto in casa dell'Alense (botta e risposta tra Denis Fontana e Luca Menegot), mentre il Telve (tris di Vittorio Salvelli, in rete anche Marco Ferrai senior e Davide Dalsasso) torna alla vittoria punendo il Fiemme (in vantaggio con Enrico Defrancesco e nel finale, dopo i cinque gol valsuganotti, capace solamente di accorciare le distanze con Enrico Corradini e Lorenzo Zorzi).

IL QUADRO COMPLETO DELLA 17ª GIORNATA DI PROMOZIONE