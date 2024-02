Sabato a Bolzano è di scena il Venezia, quarta forza del torneo

Il campionato di Serie BKT 2023-2024 prosegue il proprio cammino con la quinta giornata del girone di ritorno. L’FC Südtirol, dopo il successo conseguito domenica scorsa sul campo dell’Ascoli, si appresta a tornare allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare il quotato Venezia. La formazione lagunare, guidata da Paolo Vanoli si trova attualmente al quarto posto con 41 punti, a 3 lunghezze dalla Cremonese e a 7 dalla capolista Parma. Gli arancioneroverdi provengono dallo stop subito sabato scorso a Parma (2-1, con gol partita dei ducali al 100’ di gioco), arrivato dopo il successo interno con la Ternana.

Il Südtirol occupa il 12° posto in classifica a pari punti con il Pisa. Vanta 27 punti in 23 gare, frutto di 7 vittorie e 6 pareggi, 10 gli stop, 30 gol realizzati e 31 subiti di cui, 12 punti in casa grazie a 3 vittorie e 3 pareggi; 5 stop nelle 11 gare interne con 14 reti segnate e altrettante. I biancorossi provengono dal successo esterno per 2-1 conseguito sul difficile campo di Ascoli.

Assente sicuri gli infortunati Rover, Vinetot ed El Kaouakibi.