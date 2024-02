Lunedì sera il Trento affronta il Fiorenzuola

Dopo il pareggio ottenuto per 0-0 in trasferta contro il Legnago Salus, che ha allungato la striscia di risultati positivi per gli aquilotti, domani sera il Trento scenderà nuovamente in campo. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30 allo stadio Briamasco. L’avversario, nella ventiquattresima giornata di Serie C NOW 2023/24, sarà il Fiorenzuola di Luca Tabbiani. Al momento, in classifica, i gialloblù sono quindicesimi a ventisette punti in coabitazione con la Pergolettese. Il tecnico degli aquilotti Joan Moll Moll ha convocato 24 giocatori. Non ci saranno Garcia Tena e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos. Per Daniel Cappelletti, Filippo Puletto, Luigi Caccavo e Samuele Spalluto, arrivati tutti nell’appena terminata finestra di mercato, si tratta della prima convocazione con la maglia del Trento.

I convocati

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Joan Moll Moll rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Fiorenzuola: «In settimana ci siamo allenati al meglio e pertanto siamo fiduciosi in vista della gara contro il Fiorenzuola. Ci teniamo particolarmente a fare bene. I nuovi acquisti si sono integrati subito con il resto del gruppo. Sono arrivati qui con un buon atteggiamento e si sono messi a lavorare immediatamente. Non ho deciso la formazione che schiererò dal primo minuto, devo fare ancora alcune valutazioni. Per me sono tutti titolari e come tali devono sentirsi. Il Fiorenzuola è una squadra propositiva che esprime un buon calcio. Sarà una gara complicata ma, sono convinto, che questo gruppo abbia tutte le qualità per esprimere al meglio la nostra idea di calcio. Sappiamo che sarà una partita delicata: la classifica è corta e di conseguenza i punti avranno un peso specifico rilevante. Dobbiamo approcciare la gara nel modo migliore».

Qui l'intervista video integrale di Joan Moll Moll: