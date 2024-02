Attys alla Feralpisalò, arriva Cappelletti

Attys alla Feralpisalò in serie B, arriva il difensore Daniel Cappelletti. Ultime ore di mercato movimentate in casa Trento. Galazzini va al Brindisi mentre Ercolani all'Albinoleffe.

Il Trento ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Brindisi i diritti alle prestazioni sportive del difensore Daniel Cappelletti. Il classe 1991 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2024. Cappelletti è cresciuto nelle giovanili del Palermo prima di passare al Sassuolo. Con il club neroverde, nella stagione 2011-2012, esordisce in Serie B prima di trasferirsi alla Juve Stabia. Nei due anni successivi si trasferisce al Südtirol, collezionando 62 presenze e mettendo a referto 2 reti tra campionato e coppa. Al termine dell’esperienza altoatesina passa al Cittadella dove, nella stagione 2014-2015 e 2015-2016 scende in campo 69 volte realizzando quattro reti tra campionato e coppa. Nel triennio successivo si trasferisce al Padova prendendo parte a 104 partite e totalizzando 8 gol tra campionato e coppa. Durante le stagioni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 Cappelletti gioca per il L.R. Vicenza dove colleziona 90 presenze e realizza 8 reti tra campionato e coppa. In questa prima parte di stagione ha indossato la maglia del Brindisi 15 volte in campionato.

Christopher Attys, uno dei protagonisti della salvezza dello scorso anno del Trento, giocherà la seconda parte di stagione in serie B alla Feralpisalò. Il centrocampista classe 2001 è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione e obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni a favore della Feralpisalò. In uscita anche Davide Galazzini e Filippo Ercolani. Il primo è stato ceduto a titolo definitivo al Brindisi, il secondo in prestito all'Albinoleffe.