Il Trento non sfonda. Con il Legnago è solo 0-0

Il Trento non riesce ad andare oltre allo 0-0 in casa del Legnago Salus. Un'occasione sprecata per i gialloblù che restano ancora in zona playout. Il cambio in panchina non sembra aver portato a nessuno scossone. Dall'esonero di Bruno Tedino, e l'arrivo dell'allenatore della Primavera Joan Moll Moll, gli aquilotti hanno raccolto soltanto 2 punti in 3 gare. Il prossimo appuntamento per i trentini sarà lunedì 5 febbraio alle ore 20:30 contro il Fiorenzuola al Briamasco.

La cronaca

Nell'undici iniziale non mancano le sorprese. Il tecnico Francesco Cuzzolin - al posto dello squalificato Joan Moll Moll - sceglie il 3-4-2-1 con Russo a protezione dei pali e il terzetto difensivo formato da Trainotti, Ferri e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Vitturini come esterno destro e Giannotti sul versante opposto. Sangalli, Di Cosmo giocano al centro. Alle spalle dell’unica punta Italeng, si muovono Terrani e Attys. Nella prima mezz’ora di gara le due squadre si studiano, limitando le azioni offensive e privilegiando la fase difensiva. Succede poco, le occasioni latitano.

Nel secondo tempo il Trento parte meglio e dopo dieci minuti si propone con il tiro di Frosinini che Fortin para senza particolari problemi. Al 17’ ci prova invece il Legnago con il pallonetto di Rocco che supera Russo ma termina alto sopra la traversa. Al 70’ sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi prima con Italeng e poi con Anastasia ma, in entrambe le circostanze, le conclusioni sono troppo imprecise. Cinque minuti più tardi è invece Franzolini a calciare verso la porta ma la sua conclusione termina tra le braccia di Russo. Nella parte finale di gara il Legnago Salus colleziona calci d'angolo in serie senza sfondare. La sfida termina dunque sul punteggio di 0-0.

Il tabellino

LEGNAGO SALUS-TRENTO 0-0 (0-0)

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic, Motoc, Boci; Zanetti (35’st Mbakogu), Diaby; Viero (35’st Van Ransbeeck), Franzolini; Giani (26’st Svidercoschi), Rocco (26’st Sambou). A disposizione: Businarolo, Tosi, Hadaji, Sbambato, Travaglini, Ruggeri, Muteba, Casarotti, Noce, Buric, Zanandrea. Allenatore: Massimo Donati

TRENTO (3-4-2-1): Russo; Trainotti, Ferri, Obaretin; Vitturini (1’st Frosinini), Di Cosmo, Sangalli, Giannotti; Terrani (22’st Anastasia), Attys (14’st Petrovic), Italeng. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Pasquato, Garcia Tena, Galazzini, Vaglica, Satriano, Brevi, Rada, Barison. Allenatore: Francesco Cuzzolin

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria

ASSISTENTI: Matteo Lauri e Antonio Alessandrino di Gubbio

QUARTO UFFICIALE: Paolo Isoardi di Cuneo

NOTE: spettatori 300 circa. Campo in buone condizioni. Ammoniti Vitturini, Rocco, Di Cosmo, Cuzzolin, Viero, Trainotti. Recupero: 1’+ 4’.

(Credits Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921)

Le dichiarazioni

Francesco Cuzzolin, in panchina al posto dello squalificato Joan Moll Moll, dichiara: «Punto prezioso, senza subire gol».

