Satriano è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento ha preso l'attaccante Satriano. Il club presieduto da Mauro Giacca comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2024 con diritto di riscatto) da Heracles Almelo i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Satriano.

Nato a Locri il 30 ottobre 2003, Antonio Satriano è cresciuto nelle giovanili della Roma, sino ad arrivare nella Primavera nella stagione 2020-2021, collezionando 4 presenze. Nelle tre annate successive, è diventato un punto fermo della squadra giallorossa con le sue 60 presenze e 17 reti tra Campionato e Coppa. Le ottime prestazioni ottenute nella Primavera della Roma, gli valgono la chiamata, nella stagione 2022-2023, dell’Heracles Almelo. Con il Club olandese scende in campo in 7 occasioni, realizzando anche 1 gol tra Keuken Kampioen Divisie (Serie B olandese) e KNVB Beker e contribuendo così alla vittoria del campionato. Durante questi primi sei mesi di stagione ha collezionato 6 presenze in Eredivisie (Serie A olandese).

Vanta una presenza anche nella Nazionale Under 20 dell’Italia.

Antonio Satriano è pronto per vestire la maglia gialloblù: «Sono convinto che a Trento ci siano le condizioni per continuare a migliorarmi. Vengo da un’esperienza estera che è stata complicata ma anche formativa per il mio percorso personale. Sono un attaccante al quale piace molto muoversi. Prima di accettare la proposta del Trento ho sentito alcuni ragazzi che conoscevo già e tutti mi hanno confermato la serietà e le ambizioni del Club. Sono pronto e carico per scendere in campo con questa nuova maglia».