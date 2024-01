Il Trento riacciuffa il Novara nel finale sull'1-1

Il Trento riprende il Novara a cinque minuti dalla fine con Rada. Gli aquilotti non vanno oltre l'1-1 contro i piemontesi, in un match complicato, su un manto erboso sicuramente non in buone condizioni di gioco. I gialloblù dopo aver subito gol ancora una volta da calcio da fermo - al 4' - rischiano di capitolare in più di una circostanza. Nella ripresa arriva la reazione, con l'allenatore Joan Moll Moll che rivoluziona la squadra. Il Novara si abbassa negli ultimi venti minuti, con i gialloblù bravi nel cercare di rimettere in piedi il match. All'85' i nuovi entrati confezionano il gol del pareggio: Anastasia per il tocco di testa di Ngock Italeng che libera Rada, bravo a trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

La cronaca

Joan Moll Moll cambia ancora il modulo. Dal 4-2-3-1 di una settimana fa a Caravaggio, alla difesa a 3. Davanti a Russo la retroguardia è composta da Obaretin, Garcia Tena e Barison. Davanti spazio a Petrovic supportato da Pasquato e Attys. Al 4’ il Novara passa subito in vantaggio. Dormita generale della difesa da azione d’angolo e Bonaccorsi insacca. Reazione immediata con Attys che calcia dal vertice alto dell’area di rigore tra le braccia di Desjardins, ma è un fuoco di paglia. Gli ospiti sono arrembanti. Urso calcia a botta sicura al 20’, senza angolare il tiro, con Russo che para. Il Novara attacca la profondità e crea non pochi grattacapi alla difesa gialloblù. Trentini che giocano in ampiezza, mai in verticale. E le occasioni latitano. Piemontesi organizzati e insidiosi. Aquilotti non pervenuti in avanti, Boccia rischia di andare vicino al raddoppio, ma la difesa si salva.

Nella ripresa il canovaccio non cambia. I piemontesi partono meglio e rischiano il raddoppio con Calcagni che da solo davanti al portiere mette a lato. Moll cambia la squadra, rivoluzionando l'undici. Dentro Anastasia, Rada e l’ultimo arrivato Italeng Ngock al posto di Petrovic, Pasquato e Frosinini. Al 65’ il tecnico spagnolo, poco dopo, viene espulso per proteste. Gli aquilotti provano a creare situazioni pericolose da azioni di calcio da fermo, ma non sfondano. Fino all’85’, quando il Trento pareggia. Gran cross con il mancino di Anastasia dal fondo, tocca Ngock Italeng che spizza la sfera con la testa e Rada a porta vuota riesce ad incornare e depositare in rete.

Il Trento si deve accontentare dell'1-1 e resta in una zona di classifica pericolosa.

Il tabellino

TRENTO-NOVARA 1-1 (0-1)

RETI: 3’pt Bonaccorsi, 40’st Rada

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini (1’st Anastasia), Barison, Garcia Tena, Obaretin; Sangalli, Di Cosmo, Giannotti; Pasquato (10’st Rada); Petrovic (10’st Italeng), Attys (18’st Terrani). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Ferri, Galazzini, Vaglica, Brevi, Vitturini. Allenatore Joan Moll Moll

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Bonaccorsi, Lancini, Lorenzini; Boccia, Di Munno Ranieri (37’st Ngamba), Calcagni (26’st Schiro), Urso; Vilhjalmsson (26’st D’Orazio), Corti (37’st Scappini). A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Donadio, Ongaro, Catania, Speranza, Gerbino, Migliardi, Caradonna, Ngamba. Allenatore: Giacomo Gattuso

ARBITRO: Sig. Erminio Cerbasi di Arezzo

ASSISTENTI: Luigi Ingenito di Piombino e Angelo Tomasi di Lecce

IV UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma

NOTE: spettatori 1000 circa. Ammoniti Scappini e Giannotti. Espulsi Moll Moll al 20' st per proteste

