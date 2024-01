Il Trento cerca il successo con il Novara

Il Trento, in casa con il Novara, deve ripartire dopo le 6 sconfitte subite nelle ultime 7 gare. Per non rischiare di farsi risucchiare nelle zone più pericolose della graduatoria e per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. Messa in archivio l’ultima sconfitta maturata per 1-0 sul campo di Caravaggio contro l’Atalanta Under 23, gli aquilotti di Joan Moll vogliono tornare a conquistare punti preziosi. L'appuntamento è per domani alle ore 14 allo stadio Briamasco contro il Novara di Giacomo Gattuso. Per quanto riguarda, invece, le statistiche, nei dieci confronti ufficiali disputati a Trento, il bilancio è di 4 vittorie gialloblù (ultima 2-1 nella serie C 2022/23), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-2 2002/03) e 3 successi dei piemontesi (ultimo 1-0 nella serie C-2 1994/95). Non ci saranno Filippo Ercolani e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos. Convocato l'ultimo arrivo in casa aquilotta Jonathan Italeng Ngock.

I convocati

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Joan Moll Moll, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Novara, spiega: «La partita di domenica, come tutte le altre gare di campionato, sarà certamente complicata. Dovremo rimanere concentrati e non commettere alcun errore. Sono però soddisfatto di quanto fatto dalla squadra durante questa settimana. Siamo pronti per affrontare al meglio il Novara. Credo fortemente nel mio gruppo e nella sua forza. Per me tutti i giocatori che sto allenando sono allo stesso modo importanti e titolari. Quale calcio mi piace in particolare? Apprezzo quello attivo e propositivo. Per riuscire a replicarlo abbiamo bisogno dell’entusiasmo e della positività. Come scenderemo in campo contro il Novara? Il 4-2-3-1 utilizzato per la partita contro l’Atalanta potrebbe essere una delle possibilità. Sono, tuttavia, convinto che il modulo si veda solamente all’inizio perché, durante la partita, i giocatori debbono adattarsi alle azioni e quindi continuare a cambiare in funzione del gioco. Per la partita di domenica recuperiamo tutti tranne i lungo degenti Sergiu Suciu e Leon Sipos».

