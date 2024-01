L'attaccante Italeng Ngock è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo - prestito secco sino al 30 giugno 2024 dall'Atalanta - i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante camerunese Jonathan Italeng Ngock.

Classe 2001, Jonathan Italeng Ngock cresce nelle giovanili del Chievo Verona sino ad arrivare nella Primavera clivense, per poi passare nella stagione 2019-2020 all’Atalanta. Club nel quale, nel corso del biennio successivo, nella categoria Primavera, colleziona 36 presenze e mette a referto 10 gol tra Campionato e Coppa, riuscendo anche ad esordire in UEFA Youth League. La buona stagione con i giovani dell’Atalanta gli permette di passare tra i professionisti. Così, nella prima parte della stagione 2021-2022, indossa la maglia del Taranto, in Serie C, scendendo in campo 11 volte tra Campionato e Coppa, mentre, nella seconda parte di stagione al Lecco colleziona quattro presenze. Nel campionato successivo si trasferisce all’Aquila Montevarchi per proseguire il proprio percorso di crescita, raccogliendo 28 presenze e realizzando 6 reti tra Serie C e Coppa Italia di Serie C. Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta nella categoria Under23 in 17 occasioni, collezionando 4 reti tra Campionato e Coppa di Serie C.

Jonathan Italeng Ngock non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con il Club aquilotto: «La trattativa per venire al Trento è stata molto veloce: non appena ho ricevuto la proposta del direttore sportivo Giorgio Zamuner, l’ho accettata. Sono carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia gialloblù. Voglio dimostrare a tutti il mio valore. E sono convinto che a Trento ci siano tutte le condizioni per fare bene».