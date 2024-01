Un gol in mischia, nel finale, condanna il Trento

Il Trento cade ancora, a Caravaggio, nella nebbia, l'Atalanta Under 23 vince 1-0. Un gol in mischia all'84' condanna gli aquilotti alla seconda sconfitta consecutiva nel 2024, la sesta nelle ultime sette gare. Il cambio in panchina di mercoledì - con Tedino esonerano e sostituito dal tecnico della Primavera Joan Moll - non ha portato agli effetti sperati. E forse, in così pochi giorni, era quasi preventivabile. Il Trento ci prova, certo, mostrando grande abnegazione, ma non basta. I trentini giocano una buona prima frazione di gara, poi nella ripresa arretrano troppo, con gli orobici ad attaccare con costanza.

La cronaca

Joan Moll, sulla panchina del Trento da mercoledì al posto di Bruno Tedino, sceglie un inedito 4-2-3-1. Davanti a Russo ci sono Ferri e Gracia Tena al centro, con Frosinini e Vaglica ad agire sugli esterni. In mezzo al campo, in mediana, giocano Di Cosmo e Sangalli. Dietro all'unica punta Petrovic, vengono schierati Attys, Anastasia e Pasquato al centro. Dopo nemmeno un minuto di gioco ci prova subito Pasquato, con Vismara a bloccare. Partita equilibrata, piacevole. I padroni di casa si fanno vedere con un paio di lampi. Regonesi al 10’ con un’azione personale chiude il destro sul primo palo con il pallone ad uscire di poco. Palestra alla mezz’ora allarga troppo la sua conclusione. Squillo del Trento poco dopo. Al 36’ Anastasia calcia forte ma alto da ottima posizione dagli sviluppi di un calcio piazzato. I gialloblù prendono fiducia e, nel finale di tempo, Anastasia serve Attys che mette alto.

Nella ripresa giocano meglio i baby della Dea. Cissè con il mancino al 55’ scalda i guantoni a Russo. Gli orobici alzano i giri del proprio motore. Dopo l'ora di gioco palla scippata ad Attys e conclusione di Palestra che termina fuori di pochissimo. Padroni di casa che attaccano a testa bassa, ma è il Trento al 72’ a farsi vedere con Anastasia che impegna Vismara. Quando la partita sembra essersi incanalata sul pari, l’Atalanta realizza il gol vittoria. Russo esce male e si fa anticipare da un avversario da azione d’angolo, la difesa non riesce a liberare l'area piccola e Bonfanti insacca il gol vittoria. Per i trentini sesta sconfitta nelle ultime sette partite.

Il tabellino

ATALANTA UNDER 23-TRENTO 1-0 (0-0)

RETE: 39’ st Bonfanti

ATALANTA UNDER 23 (3-4-1-2): Vismara; Varnier, Bonfanti, Del Lungo; Palestra, Gyabuaa (17’ st Mallamo), Muhameti (38’ st Mendicino), Regonesi; Cortinovis (17’ st Capone); Cissè (17’ st De Nipoti), Di Serio (38’ st Diao Balde). All. Modesto

TRENTO (4-2-3-1): Russo; Frosinini (33’ st Vitturini), Ferri, Garcia Tena, Vaglica (41’ st Obaretin); Sangalli, Di Cosmo; Anastasia, Pasquato, Attys (27’ st Giannotti); Petrovic. All. Joan Moll

ARBITRO: Baratta di Rossano. Assistenti Sbardella di Belluno e Della Mea di Udine. Quarto ufficiale Nuckchedy

NOTE: spettatori 330 circa. Ammonito Garcia Tena. Recupero: 1’ + 4’

(Credits Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921)