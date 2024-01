Promozione, tutti i numeri del girone d'andata

Ad un mese esatto dalla ripresa delle partite da tre punti, andiamo a proporre le statistiche del girone d'andata di Promozione. L'appuntamento per la prima di ritorno del massimo campionato provinciale è per domenica 11 febbraio. Federico Lorenzi (Settaurense 1934), capocannoniere della Promozione

I numeri della Promozione

Maggior numero di punti:

Benacense 1905 35

Minor numero di punti:

Condinese, Garibaldina e Telve 11

Miglior media punti in casa:

Benacense 1905 2,5

Peggior media punti in casa:

Stivo 0,5

Miglior media punti in trasferta:

Arco 1895 2,286

Peggior media punti in trasferta:

Condinese 0,429

Miglior attacco:

Benacense 1905 37 gol fatti (2,467 a partita)

Peggior attacco:

Stivo e Sacco San Giorgio 14 gol fatti (0,933 a partita)

Miglior difesa:

Benacense 1905 7 gol subiti (0,467 a partita)

Peggior difesa:

Garibaldina 36 gol subiti (2,4 a partita)

Maggior numero di vittorie:

Benacense 11

Minor numero di vittorie:

Telve 2

Maggior numero di vittorie in casa:

Benacense 1905 5 in 6 partite

Minor numero di vittorie in casa:

Stivo e Telve 1 in 8 partite

Maggior numero di vittorie in trasferta:

Benacense 1905 6 in 9 partite, Arco 1895 5 in 7 partite

Minor numero di vittorie in trasferta:

Condinese, Garibaldina e Telve 1 in 7 partite

Maggior numero di pareggi:

Arco 1895, Alense, Nago Torbole e Telve 5

Minor numero di pareggi:

Stivo 1

Maggior numero di pareggi in casa:

Arco 4 in 8 partite

Minor numero di pareggi in casa:

Benacense 1905 e Ravinense 0

Maggior numero di pareggi in trasferta:

Alense 4 in 8 partite

Minor numero di pareggi in trasferta:

Fiemme, Bassa Anaunia, Stivo e Condinese 0

Maggior numero di sconfitte:

Condinese e Garibaldina 10

Minor numero di sconfitte:

Benacense 1905 e Arco 1895 2

Maggior numero di sconfitte in casa:

Stivo 6 in 8 partite

Minor numero di sconfitte in casa:

Arco 1895 1 in 8 partite

Maggior numero di sconfitte in trasferta:

Condinese 6 in 7 partite

Minor numero di sconfitte in trasferta:

Benacense 1905 1 in 9 partite

Maggior numero di giocatori schierati:

Nago Torbole, Calisio e Garibaldina 25

Minor numero di giocatori schierati:

Bassa Anaunia e Sacco San Giorgio 21

Totale giocatori schierati:

349

LA CLASSIFICA MARCATORI