Esonerato Tedino, panchina a Joan Moll

Il Trento ha comunicato di aver sollevato Bruno Tedino dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al momento prende il suo posto il tecnico della Primavera aquilotta Joan Moll.

Fatale per Tedino la sconfitta casalinga contro la Triestina per 1-0 e l'aver raccolto solamente 3 punti nelle ultime 6 uscite.

La società presieduta Mauro Giacca aggiunge: «Il Club desidera ringraziare Mister Tedino per la passione, la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi e la salvezza diretta conquistata al termine della passata stagione. La società augura a Tedino le migliori fortune per il prosieguo della carriera. A.C. Trento 1921 comunica contestualmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Joan Moll, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di Allenatore della Formazione Primavera Gialloblù».

Tra i candidati per la panchina del Trento ci sono l'ex Trento, Mezzocorna e Rimini Marco Gaburro e Giovanni Colella (già al Renate e al Legnago).