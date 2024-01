Il Trento ospita la Triestina alla prima del 2024

Superata la pausa natalizia, il Trento vuole cominciare al meglio il nuovo anno. La prima partita del 2024 per gli uomini di Bruno Tedino, che coincide anche con il primo turno del girone di ritorno, sarà infatti domani alle ore 14 allo Stadio Briamasco. L’avversario, nella ventesima giornata di Serie C NOW 2023/24, sarà la Triestina di Attilio Tesser. Al momento i gialloblù sono noni in graduatoria a venticinque punti in coabitazione con AlbinoLeffe e Lumezzane. I precedenti ufficiali tra le due squadre, disputati a Trento nel professionismo, sono 15. Il conteggio indica: 5 vittorie gialloblù (ultima 2-1 nella serie C 2021/22), 7 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2022/23) e 3 successi alabardati (ultimo 2-1 nella serie C-2 1998/99). Il tecnico degli aquilotti Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno: Giovanni Vaglica, Christopher Attys, Sergiu Suciu, Giovanni Terrani e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Davide Galazzini (2000); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Triestina: «Dopo la pausa natalizia abbiamo lavorato bene. Sappiamo che sarà una partita delicata e complicata ma siamo altrettanto consapevoli che la squadra, quando ha dovuto affrontare formazioni di livello, ha sempre risposto in maniera positiva. Con questa sfida inaugureremo il girone di ritorno. Rispetto a quello d’andata dovremo essere più bravi a trovare una certa continuità nei risultati che, in questi primi mesi, non sempre abbiamo avuto. Indisponibili? Non saranno convocati, oltre ai lungodegenti Suciu e Sipos, nemmeno Attys, Vaglica e Terrani. Non voglio però soffermarmi sugli assenti perché sono sicuro che chi scenderà in campo farà di tutto per cercare di vincere la partita. La Triestina? È una squadra molto forte e ben allenata. Per noi sarà certamente una gara complicata. Per ottenere punti preziosi dovremo raddoppiare le attenzioni. Il nuovo giocatore Pasquale Giannotti? È un calciatore che mi piace molto. Si tratta di un ragazzo che ha delle caratteristiche importanti: è dinamico ed ha una buona gamba. Può anche ricoprire più ruoli e questo sono convinto ci sarà utile. Da lui mi aspetto molto».