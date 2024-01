Pasquale Giannotti è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Giannotti. Il centrocampista classe 1999 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Cirò Marina il 5 giugno 1999, Giannotti cresce nelle giovanili del Crotone prima di fare il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Rende nella stagione 2018-2019. Con i biancorossi colleziona 47 presenze in due stagioni tra campionato di Lega Pro e Coppa Italia. L’anno successivo approda alla Virtus Francavilla, sempre in Serie C, scendendo in campo 27 volte con la maglia della squadra pugliese. Nel 2021-2022 torna al Crotone, dove colleziona 38 presenze tra Serie B e Coppa Italia prima di passare, nel gennaio 2023, in prestito per sei mesi al Monopoli dove si è reso protagonista, disputando anche i playoff. In questa prima parte di stagione ha indossato la maglia del Crotone, collezionando 10 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Giannotti è carico per la nuova avventura: «Sono entusiasta di essere un nuovo calciatore del Trento. La Società mi aveva cercato già durante lo scorso mercato ma, al tempo, l’operazione non si è poi conclusa. Il fatto, però, che mi abbia contattato nuovamente, mi ha spinto ad accettare convintamente questa proposta. Sono sicuro che al Trento si possa fare bene: il Club è solido e ambizioso. E poi c’è anche un buon gruppo. Mi sono confrontato con alcuni giocatori e tutti me ne hanno parlato molto bene. Sono pronto e carico per iniziare questa nuova avventura».