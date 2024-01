Andrea Molina si trasferisce al Südtirol

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina, esperto centrocampista-ala destra svincolato, classe 1992, nato a Garbagnate Milanese il primo gennaio. Vanta 226 gare in B (campionato che ha vinto tre volte, rispettivamente con Carpi, Crotone e Monza) e 38 in A. Ha firmato un contratto con scadenza il 30 giugno prossimo, con opzione.

Molina, ala destra, può agire anche sulla fascia opposta e da esterno di centrocampo, fa della progressione, del dribbling e del cross le sue armi migliori. Nel corso della carriera, ha comunque saputo adattarsi ad altri ruoli.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, maturato in C a Foggia e a Barletta, nel 2013-2014 veste la maglia del Modena in B: 36 gare e 4 reti. Il 21 settembre 2014 esordisce in Serie A in Atalanta-Fiorentina (0-1). Gioca 4 partite coi bergamaschi prima di lasciare il club a gennaio 2015 per accasarsi al Carpi con cui vince il campionato di B.

La stagione successiva gioca in B, a Cesena prima e a Perugia poi. Seguono le esperienze ad Avellino e nel Crotone, neoretrocesso in B nel 2018. Con i pitagorici conquista la promozione in A nel 2020 firmando 11 assist. Il 25 ottobre dello stesso anno realizza la sua prima rete in massima serie nella sconfitta per 4-2 contro il Cagliari.

Il 5 gennaio 2022 firma per il Monza. Con i brianzoli ottiene la prima storica promozione in serie A dopo la vittoria nella finale play-off contro il Pisa. Il 19 ottobre 2022 segna la sua prima rete con il Monza nella sfida dei sedicesimi di Coppa Italia in casa dell'Udinese, vinta per 3-2, in cui firma il gol del 2-2. Il 31 gennaio 2023 firma un contratto fino alla fine della stagione con il Bari, in Serie B. Dopo 16 presenze in biancorosso (13 nella regular season e 3 nei play-off) a fine stagione si svincola.

All’attivo, complessivamente: 38 gare in A con un gol e 4 assist e 226 presenze in B con 9 reti e 36 assist.

Con la nazionale Under-21 ha giocato la partita di qualificazione agli Europei Under-21 del 2015 persa per 3-1 in casa contro il Belgio e disputata il 5 settembre 2013. Ha fatto la sua seconda presenza quattro giorni dopo, entrando al 75' nella partita contro Cipro. Vanta una dozzina di presenze tra Under 20 e l’Under 21.