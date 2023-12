Trento, brutto K.O. a Meda con il Renate

Trento, che brutto passo falso! Gli aquilotti, in superiorità numerica per un'ora di gioco, non riescono a portare a casa alcun punto dalla trasferta sul campo del Renate. Doloroso stop per i trentini nell'ultima giornata del girone di andata, contro una formazione in crisi di risultati, che non raccoglieva bottino pieno da dieci turni. Nel secondo tempo gli uomini di Bruno Tedino fanno la partita e colpiscono un incredibile incrocio dei pali con Pasquato ma il risultato non cambia. I brianzoli vincono così 1-0. Il Trento rimane a quota venticinque punti, al nono posto in graduatoria, in coabitazione con AlbinoLeffe, Lumezzane e Arzignano Valchiampo.

La cronaca

Bruno Tedino conferma il 3-5-2 con Russo a protezione dei pali e il terzetto difensivo formato da Vitturini, Ferri e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Attys, Sangalli, Rada e Vaglica mentre in attacco la coppia è formata da Petrovic, che rientra dal primo minuto, e Anastasia. Nella prima fase di gara le due squadre si studiano, limitando gli attacchi e pensando soprattutto alla fase difensiva. I primi a rendersi pericolosi sono i trentini che al 19’ ci provano con una conclusione dalla distanza di Anastasia che termina però tra le braccia di Fallani. Alla prima vera occasione della partita passa in vantaggio la squadra di casa: Auriletto svetta in area di rigore e impatta di testa, Russo respinge ma non può nulla sulla successiva deviazione aerea di Tremolada. Otto minuti più tardi i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione comminata a Bracaglia per un fallo commesso su Rada.

Nel secondo tempo è il Trento a fare la partita e al 64’ va vicino al pareggio con la conclusione di Anastasia che si spegne sull’esterno della rete. Dieci minuti più tardi è invece Petrovic ad impegnare l’estremo difensore locale ma anche in questa circostanza il punteggio non cambia. Al 83’ Pasquato - entrato da pochi minuti - va vicinissimo al pareggio con una punizione che sbatte incredibilmente sull’incrocio dei pali. Il Renate tiene fino alla fine e conquista la vittoria.

Tabellino

RENATE-TRENTO 1-0

RETE: 30’pt Tremolada

RENATE (3-5-2): Fallani; Auriletto, Alcibiade, Possenti; Anghileri (45’st Bosisio), Esposito (39’st Gasperi), Baldassin, Currarino, Bracaglia; Bianchimano (21’st Sorrentino), Tremolada (39’st Garetto). Allenatore: Alberto Colombo

TRENTO (3-5-2): Russo; Vitturini (40’st Galazzini), Ferri, Obaretin; Di Cosmo (28’st Pasquato), Attys, Sangalli, Rada, Vaglica (20’st Terrani); Petrovic, Anastasia. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Sig. Fabrizio Ramondino (Palermo)

ASSISTENTI: Andrea Barcherini di Terni e Carmine De Vito di Napoli

IV UFFICIALE: Lorenzo Massari di Torino

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti Rada, Attys, Esposito, Gasperi. Espulso Bracaglia al 38' pt. Recupero: 3’+ 5’.

FOTO (Carmelo Ossanna - A.C. Trento 1921)

