Il Südtirol torna a casa per ospitare la Reggiana

Dopo due trasferte consecutive l’FC Südtirol si appresta a tornare sul terreno di casa per affrontare la Reggiana. Nella 18ª e penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie BKT i biancorossi guidati da mister Federico Valente, reduci dal prezioso successo conseguito sul terreno del quotato Venezia, attendo la visita dei granata guidati da Alessandro Nesta.

Gli altoatesini si trovano attualmente in 12ª posizione, a 7 punti dai playoff e tre punti sopra la zona playout. La matricola Reggiana si trova invece al 16° posto, a quota 17, in condominio con la Ternana, in zona playout una lunghezza sopra il terzetto formato da Spezia, Ascoli e Lecco. Calcio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 23 dicembre sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano.

Gli avversari

La Reggiana è reduce dallo stop interno contro la Sampdoria di sabato scorso (1-2), arrivato dopo il pareggio interno con il Brescia e la sconfitta nel derby su terreno del Modena. I reggiani in 17 gare hanno vinto 3 volte, pareggiato 7 e 7 sono le sconfitte con 17 reti realizzate e 22 subite, di cui 8 punti nelle 8 gare esterne: 2 vittorie, 2 pareggi e 4 stop con 4 reti segnate e 9 subite.

Probabili assenti: Pettinari, Rozzio e Pajac infortunati. Diffidati: Cigarini, Portanova Pieragnolo e Girma.