Trento super, Vicenza battuto 4-1

Contro il Vicenza è un Trento da sballo. La squadra allenata da Bruno Tedino realizza quattro reti ai biancorossi e si rilancia dopo le tre sconfitte consecutive. Gli aquilotti si regalano un’importante vittoria al Briamasco contro i vicentini dell’ex Aimo Diana, grazie ad una gara d’attacco. Capitalizzando al massimo i tanti errori di una squadra attesa da una stagione da primissimi posti. Il 4-1 finale dà un importante slancio a tutto l’ambiente, in un momento delicato. Le scelte di Tedino, con il cambio modulo, senza giocare con una punta di ruolo, sono tutte azzeccate. Gli aquilotti non subiscono praticamente mai gli avversari, dimostrandosi cinici e spietati nel punire gli errori altrui. Il Trento non batteva il Vicenza dalla stagione 1989/1990 (allora finì 2-0) e nei biancorossi giocava l’attuale direttore sportivo dei trentini Giorgio Zamuner.

La cronaca

Sorprendono notevolmente le scelte di Bruno Tedino, con il solito 4-3-3 trasformato in un 3-5-2 senza, di fatto, alcuna punta di ruolo. Russo tra i pali, davanti a sé ha il terzetto composto da Obaretin, Vitturini e Ferri centrale. Come esterni agiscono a tutta fascia Frosinini e Vaglica. In mezzo al campo Sangalli resta in cabina di regia con Rada e Di Cosmo. Davanti vengono dirottati Anastasia e Attys per sfruttare la capacità di attaccare la profondità.

Prime schermaglie con Laezza da una parte e Sangalli dall’altra a provarci da lontano senza troppa fortuna. Gialloblù che giocano meglio, azzannando nel migliore dei modi la gara. Testa, cuore e carattere. Frosinini lotta con caparbietà, scippa il pallone a Laezza, Greco di testa devia e Massolo è superlativo nel volare a mano aperta. Dall’angolo Rada calcia a botta sicura dall’altezza del secondo palo e Massolo ancora una volta para grazie ad un grande riflesso. Il Vicenza fatica a creare gioco, supponente. Con tantissime sbavature in fase di appoggio e copertura. Al 21’ gli aquilotti vanno meritatamente avanti. Anastasia legge con anticipo un errato passaggio in orizzontale in mezzo al campo dei biancorossi, si invola e serve sulla sinistra Rada che con un mancino a mezza altezza insacca. Suicidio Trento poco prima della mezz’ora. Pasticcio tra Vitturini, Ferri e Russo con Ferrari servito a porta vuota da Jimenez a realizzare l’1-1. Ma il Trento ha la voglia e forza per reagire. Senza intimorirsi. I biancorossi dietro ballano, con Laezza e De Maio totalmente in balia delle due punte trentine.

Tra il 40’ e il 42’ il Trento sferra due colpi micidiali, sempre con Sangalli a sventagliare con il suo destro educato. L’ex Inter prima apre per Vaglica sul secondo palo che con un tiro cross taglia fuori i centrali ospiti e Attys in scivolata insacca. Quarto gol dell’altro ex Inter in campionato. Vicentini che accusano il colpo. Obaretin ruba subito il pallone a Ronaldo, serve Sangalli che lancia in profondità Anastasia che con un tocco precisissimo realizza il 3-1.

Nell’intervallo il tecnico del Vicenza Aimo Diana ne cambierebbe di più, se potesse, dei 4 cambi realmente fatti. I biancorossi non alzano mai il ritmo, lasciano in mano agli aquilotti il pallino del gioco. E addirittura realizzano il quarto gol, con Petrovic appena entrato su assist di Rada. Per l’attaccante croato la settimana rete in campionato. Finisce 4-1, per il Trento un’importante punto su cui ripartire in vista dell’ultima partita del girone d’andata in casa del Renate.

Il tabellino

TRENTO-VICENZA 4-1 (3-1)

RETI: 21’ pt Rada (T), 26’ pt Ferrari (V), 40’ pt Attys (T), 42’ pt Anastasia (T), 25’ st Petrovic (T)

TRENTO (3-5-2): Russo; Vitturini, Ferri, Obaretin; Frosinini, Di Cosmo (45’ st Brevi), Sangalli, Rada, Vaglica; Attys (24’ st Terrani), Anastasia (24’ st Petrovic). Allenatore: Bruno Tedino

VICENZA (4-3-3) Massolo; De Col, Laezza; De Maio (1’ st Golemic), Greco (21’ st Costa); Ronaldo (1’ st Proia), Rossi, Tronchin (1’ st Talarico); Della Morte (1’ st Pellegrini), Jimenez, Ferrari. Allenatore: Aimo Diana

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

ASSISTENTI: Massimiliano Starnini di Viterbo e Markiyan Voytyuk di Ancona

IV UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

NOTE: spettatori 1700. Ammoniti Greco (V), Rada (T). Recupero: 1’ + 2’

Foto - (Credits Carmelo Ossanna - A.C. TRENTO 1921)

Le dichiarazioni

La parole di Bruno Tedino