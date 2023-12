Il Trento vuole ripartire contro il Vicenza

Il Trento deve invertire la rotta dopo aver perso le ultime 3 gare. Dopo la sconfitta esterna maturata contro la Pro Vercelli per 2-0, gli uomini di Bruno Tedino scenderanno in campo domani alle ore 14 allo stadio Briamasco per affrontare il Vicenza di Aimo Diana. L'allenatore dei biancorossi giocò al Trento nel 2013, prima di ritirarsi come giocatore. Il tecnico del Trento Tedino ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno: Pol Garcia Tena, Ercolani, Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

L'intervista video integrale di Bruno Tedino