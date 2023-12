Lavis campione d'inverno, Pasini e Carrascosa risolutivi

Insieme al Rovereto, che ha concluso il comunque positivo girone d'andata con uno sfortunato scivolone, sono Lavis, Comano Terme Fiavé e Levico Terme le formazioni trentine inserite nel gruppo di testa del campionato di Eccellenza: l'ultimo podio del 2023 è quindi di rossoblù, gialloneri e gialloblù.

1. Lavis

Al giro di boa, in vetta c'è la compagine più attesa della vigilia. Per il team di Stefano Manfioletti non è stata certo una passeggiata, e la classifica cortissima è lì a dimostrarlo. Ad inizio febbraio, dopo la pausa invernale, si ripartirà da zero, o quasi...

2. Sharin Pasini (Comano Terme Fiavé)

Il successo interno con l'Anaune Val di Non ha permesso ai giudicariesi di centrare il settimo risultato utile consecutivo e di chiudere la prima parte di campionato al quarto posto. Ad aprire il 2 a 0, una perla del classe 1992 ex Arco 1895, Dro Alto Garda e Riva del Garda.

3. Adrian Carrascosa (Levico Terme)

Il difensore classe 1996 è sempre andato a segno nelle ultime tre partite in trasferta, gare nelle quali i gialloblù hanno raccolto 7 punti su 9. Una freccia in più a disposizione dell'arco di mister Alessandro Agostini, che può guardare al ritorno con ottimismo.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 14ª GIORNATA DI ECCELLENZA