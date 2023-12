Benacense e Levico Terme si giocano la Coppa Italia trentina

Sabato pomeriggio sul sintetico di Mori si scoprirà il nome della società che succederà al Lavis nell'albo d'oro della Coppa Italia provinciale. Per la terza volta nella storia della manifestazione nata nel 2012, difronte ci saranno due compagini di categorie diverse, ovvero la Benacense capolista di Promozione e il Levico Terme quarto della classe in Eccellenza.

I rivani cercano il bis in Coppa Italia dopo aver alzato il trofeo regionale nel 1997/98 (in finale i biancoverdi si imposero 2 a 0 sul Salorno), i valsuganotti invece cercano il primo acuto dopo le sconfitte nel 2009/10 nella finale regionale con il Bolzano e nel 2012/13 in quella provinciale con il Comano Terme Fiavé.

La compagine di Alessandro Agostini è già ammessa di diritto alla finale regionale, turno preliminare del tabellone nazionale al quale possono accedere solamente le società di Eccellenza: a Laives i gialloblù se la vedranno con una tra Maia Alta e San Paolo, squadre che si sfideranno sabato ad Ora.

Benacense

Allenatore: Massimiliano Ceraso

Posizione in campionato: 1° posto in Promozione a quota 35 punti

Ruolino di marcia: 11 vinte, 2 pareggi, 2 sconfitte; 37 gol fatti e 7 subiti

Miglior marcatore in campionato: Matteo Risatti (8 gol)

Cammino in Coppa Italia: Anaune Val di Non-Benacense 1905 1-1, Benacense 1905-Anaune Val di Non 4-2 (primo turno); Benacense 1905-Dro Cavedine 3-1, Dro Cavedine-Benacense 1905 1-0 (semifinali)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Matteo Risatti (4 gol)

Levico Terme

Allenatore: Alessandro Agostini

Posizione in campionato: 4° posto in Eccellenza a quota 26 punti

Ruolino di marcia: 6 vinte, 8 pareggi, 1 sconfitte; 20 gol fatti e 11 subiti

Miglior marcatore in campionato: Manuel Ruiz Sanchez (4 gol)

Cammino in Coppa Italia: Comano Terme Fiavé-Levico Terme 0-1, Levico Terme-Comano Terme Fiavé 1-1 (primo turno); Lavis-Levico Terme 1-0, Levico Terme-Lavis 3-2, 11-9 d.c.r. (semifinali)

Miglior marcatore in Coppa Italia: Lorenzo Iagher (3 gol) Dodici mesi fa fu il Lavis a vincere la Coppa Italia provinciale

La finale trentina

Stadio: Comunale di Mori Santo Stefano

Data e ora: sabato 9 dicembre, ore 14.30

Terna arbitrale: Alessandro Lorenz di Trento (Simone Bonazza e Gheorghi Gasparini di Trento)

La finale regionale

Stadio: Galizia di Laives

Data e ora: sabato 16 dicembre, ore 14.30