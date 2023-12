Il Trento a Vercelli vuole tornare a far punti

A poco meno di una settimana di distanza dalla gara esterna contro la Giana Erminio (2-1), il Trento scenderà nuovamente in campo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani alle ore 14 allo Stadio Silvio Piola per affrontare, nella diciassettesima giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, la Pro Vercelli di Andrea Dossena. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 22 giocatori. Non ci saranno: Pol Garcia Tena, Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Lorenzo Del Piero (2007); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pro Vercelli: «Nell'ultima partita di campionato contro la Giana Erminio, abbiamo messo in campo una prestazione sicuramente sufficiente. Ma non è bastato. Durante questi giorni di allenamento abbiamo analizzato gli errori commessi, cercando di correggerli. In un campionato così complicato, tutto ciò che si sbaglia, poi lo si paga. Contro la Pro Vercelli, rispetto all'ultima partita, dovremo cercare di farci trovare pronti negli ultimi metri: dovremo essere più precisi e maggiormente cinici. Siamo concentrati su questa gara. La Pro Vercelli è una squadra che esprime un buon calcio e che sta facendo molto bene. Noi abbiamo, però, tutti gli ingredienti per disputare una buona partita. Per riuscirci dovremo necessariamente mettere in campo un'intensità alta, come quella che ho rivisto a Gorgonzola. Cercheremo di fare una partita importante in tutte le zone del campo. Abbiamo qualche infortunio ma dobbiamo fare di necessità virtù. Quella che scenderà in campo sarà una squadra forte e competitiva».

Qui l'intervista video integrale di Bruno Tedino: