Il Trento questa sera ospita l'Albinoleffe

A poco meno di una settimana di distanza dall’importante vittoria esterna ottenuta contro il Mantova, il Trento scenderà nuovamente in campo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani allo stadio Briamasco alle ore 20:45 per affrontare, nella quindicesima giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, l’AlbinoLeffe di Giovanni Lopez. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori. Non ci saranno: Ruggero Frosinini, Andrea Trainotti, Armand Rada, Mattia Sangalli e Leon Sipos.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’AlbinoLeffe: «Questa è stata una settimana ridotta, durante la quale abbiamo avuto solamente quattro sedute d’allenamento. Abbiamo poi alcuni giocatori indisponibili: Rada e Trainotti out per infortunio, mentre, Frosinini e Sangalli squalificati. Non siamo però preoccupati. Siamo certi che, chi giocherà, farà sicuramente una buona partita. Questo perché abbiamo sempre dimostrato, anche nelle difficoltà, di essere una squadra solida. Dobbiamo mettere in campo la mentalità giusta e non sbagliare l’atteggiamento. Sappiamo che abbiamo le armi per fare bene. Il calendario talvolta riserva dei risultati che sembrano improbabili questo perché, soprattutto nel girone d’andata, gli avversari sono molto complicati perché si vive molto di alti e bassi. E spesso le squadre, tranne le prime della classe, non hanno continuità nei risultati. L’AlbinoLeffe? È una squadra con delle qualità importanti sia sul piano della struttura che della fisicità. Ha poi dimostrato di saper palleggiare molto bene».

I CONVOCATI

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Davide Galazzini (2000); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Davide Ruffato (2006); Sergiu Suciu (1990).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Lorenzo Del Piero (2007); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994).

L'intervista integrale di Bruno Tedino