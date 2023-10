Il Trento spreca, con l'Alessandria è solo un 1-1

Pari e rimpianti. Solo un punticino per un Trento sprecone. Con l’Alessandria la squadra di Bruno Tedino deve accontentarsi dell’1-1. I gialloblù non riescono a cogliere la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Pro Sesto e Pro Patria in quattro giorni. L’Alessandria, imbattuta nelle ultime due gare, ma con sei sconfitte consecutive a costringerla in fondo alla graduatoria, ha evidenti limiti tecnici. Dei piemontesi, infatti, non v’è traccia per almeno un’ora di gioco con gli aquilotti bravi ad interpretare la gara con il piglio giusto. I grigi, penultimi, lottano con la mediocrità dei loro attuali mezzi tecnici. Ma al primo affondo raccolgono il pareggio.

La cronaca

Il Trento parte bene, dando dimostrazione di forza e superiorità per più di un tempo. Sprecando troppo. Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Ferri e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Terrani e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell'attacco.

Nei primi cinque minuti Pasquato e Petrovic si rendono insidiosi. È sempre quest’ultimo, al 16’, ad involarsi in solitaria verso la porta avversaria, non trovando però la gioia della rete per pochi centimetri. Quattro giri di lancette più tardi sono ancora gli uomini di Tedino a farsi apprezzare con la deviazione di Pasquato che dal centro dell’area di rigore esalta i riflessi di Liverani. A rompere l’equilibrio è la deviazione ravvicinata di capitan Trainotti che beffa Liverani e porta avanti i propri compagni.

Nella ripresa affiorano difficoltà in costruzione, con una manovra imprecisa, causata dalla voglia immediata di riportarsi in vantaggio. Il tutto ha però imbrigliato le gambe e i pensieri. Qualche errore di troppo che ha incoraggiato l’Alessandria, pericolosa e intraprendente. Sono i grigi a trovare la via della rete al 67’ con una deviazione di Gazoul, bravo a correggere in rete il cross di Foresta. Il Trento non ci sta e attacca alla ricerca del nuovo vantaggio. La rete però non si concretizza perché al 76’ quando Attys batte Liverani l’arbitro annulla per fuorigioco. Termina dunque con il punteggio di 1-1 la sfida del Briamasco tra Trento e Alessandria.

Il tabellino

TRENTO-ALESSANDRIA 1-1

RETI: 25’ pt Trainotti, 22’ st Gazoul

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (37’ st Vitturini), Trainotti (1’ st Barison), Ferri, Vaglica; Suciu (20’ st Rada), Sangalli, Attys; Terrani (20’ st Anastasia), Petrovic, Pasquato. Allenatore: Bruno Tedino

ALESSANDRIA: (5-3-2): Liverani; Sepe, Giubilato (38’ st Ercolani), Nichetti (1’ st Gazaoul), Rota, Rossi (11’ st Nunzella); Pellitteri (11’ st Gega), Foresta (31’ st Pellegrini), Mastalli; Siafa, Anatriello. Allenatore: Marco Banchini

ARBITRO: Di Ciccio di Lanciano

ASSISTENTI: Sicurella di Seregno e Nicosia di Saronno

IV UFFICIALE: Maicol Guiotto di Schio

NOTE: sera autunnale, cielo coperto, temperatura attorno 15°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti Terrani, Rota, Banchini, Nunzella, Pasquato. Recupero: 0’ + 3’. Totale spettatori: 1300 circa