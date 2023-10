Le aquilotte sul campo della Triestina in cerca di conferme

Il Trento Calcio Femminile, all’ottava giornata del campionato di Serie C Femminile – Girone B, affronteranno la Triestina in Trasferta nella gara in programma domenica 29 ottobre alle ore 14.30. Le gialloblu, guidate da mister Mauro Perina e reduci dalla brillante vittoria casalinga contro la Spal, cercheranno di trovare continuità di risultati e prestazioni su un campo difficile e contro una squadra reduce dalla sconfitta di misura sul campo della Jesina e che vorrà conquistare punti importanti, davanti al pubblico amico, per riprendere il cammino di una stagione che attualmente la vede in piena zona playout a quota sei punti in classifica.

«La vittoria contro la Spal è stata giusta e meritata, - dice Mauro Perina - ottenuta riuscendo a proporre il nostro calcio. Ora l’obiettivo è dare continuità cercando di portare avanti la nostra idea tattica contro una squadra reduce da una sconfitta di misura contro una squadra che ha solo un punto meno di noi: non sarà una gara facile così come tutte le altre in questo girone».

Le convocate:

Portieri: Rubinaccio, Brigadoi.

Difensori: Bertamini, Lenzi, Lucin, Ruaben, Pavana, Tomasi, Tonelli.

Centrocampisti: Antolini, Baldo, De Pellegrini, Morleo.

Attaccanti: Greguoldo, Lucchetta, Mascanzoni, Parisi, Pisoni, Rosa, Sartori.