Con l'Alessandria il Trento cerca il terzo successo di fila

A distanza di soli quattro giorni dal meritato successo contro la Pro Patria, il Trento torna in campo per affrontare l’Alessandria. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio allo Stadio Briamasco alle ore 18:30 per affrontare, nell’undicesima giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, l’Alessandria di Marco Banchini. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 22 giocatori. Non ci saranno Daniele Di Giorgio e Leon Sipos.

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Alessandria: «La squadra sta bene. Le due vittorie, dal punto di vista del morale, hanno aiutato. Per la gara di domani recuperiamo alcuni giocatori. Saranno infatti tutti a disposizione tranne Di Giorgio e Sipos. Questa è una partita importante, ma come lo sono state anche le altre già disputate. Giochiamo contro una squadra che ha fatto dei buoni risultati e che ha svoltato dopo il cambio di allenatore. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi perché, se riusciremo a mettere in campo l’umiltà, lo spirito di sacrificio e la mentalità giusta, potremo fare bene anche domani. Per essere protagonisti dobbiamo continuare a mantenere queste qualità. Che partita ci aspettiamo? Una gara di sofferenza perché, la loro, è una formazione che ha messo in difficoltà anche la Pergolettese. Dovremo avere grande pazienza, agonismo ed equilibrio».

I CONVOCATI

PORTIERI: Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001)

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Davide Galazzini (2000); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997)

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002); Sergiu Suciu (1990)

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Giovanni Terrani (1994)

L'intervista video integrale di Bruno Tedino: