Le aquilotte al Briamasco contro l'Accademia Spal

Il Trento Calcio Femminile, nella gara valida per la settima giornata, domenica affronterà (alle ore 15.30) allo Stadio Briamasco l’Accademia Spal. Le aquilotte di mister Mauro Perina, reduci dal pareggio interno contro il Villorba e a quota 11 punti in classifica, affronteranno le ferraresi, che a loro volta sono reduci dal pari interno contro il Südtirol e navigano nei quartieri bassi della classifica a quota 5 punti. Con un occhio anche alla graduatoria, e naturalmente al derby altoatesino tra Südtirol e Meran Women, le aquilotte cercheranno di conquistare punti importanti per mantenersi nelle zone alte della classifica.

A dirigere la sfida sarà il signor Paolo Zantedeschi di Verona, coadiuvato dagli assistenti Elena Biagi e Franck Dany Fouelefack Jezong.

«Nell’ultima gara abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione - rimarca il preparatore dei portieri Stefano Scali - e purtroppo non abbiamo colto i tre punti. Ripartiamo da qui e da un gruppo che ha sì ampi margini di miglioramento ma un’identità di base già definita. Troveremo una squadra che vive un momento positivo e non sarà una gara facile, alla fine però dobbiamo essere noi a fare la partita e a metterci nelle condizioni di portare a casa la vittoria”.

Le convocate:

Portieri: Rubinaccio, Bojenco.

Difensori: Bertamini, Lenzi, Lucin, Ruaben, Pavana, Tomasi, Tonelli.

Centrocampisti: Antolini, Baldo, Bertoldi, De Pellegrini, Morleo.

Attaccanti: Greguoldo, Lucchetta, Mascanzoni, Parisi, Pisoni, Rosa, Sartori.