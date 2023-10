Pataoner, Navarro e Dalla Valle, decisivi in modo diverso

La domenica di Eccellenza ha fatto registrare le importanti vittorie di Rovereto e Dro Cavedine, oltre al prezioso pari in rimonta del Lavis nel big match di giornata: sul podio salgono quindi i protagonisti dei risultati positivi di zebrette, biancogialloverdi e rossoblù.

1. Daniele Pataoner (Rovereto)

Il primo gol nel massimo campionato regionale del lagarino, giunto pochi minuti dopo il rigore trasformato da Luca Rella, è risultato fondamentale per la vittoria sul Comano Terme Fiavé, quarto successo in altrettanti match interni per i bianconeri.

2. Fabrizio Navarro (Dro Cavedine)

Il sorprendente colpo dei ragazzi di Claudio Ischia ai danni del più quotato San Giorgio ha cominciato a materializzarsi quando una conclusione del centrocampista è stata deviata in rete di Gabriel Brugger. Il contropiede di Gaspar Gino Bozzi ha poi chiuso i conti.

3. Nicola Dalla Valle (Lavis)

Sotto 1 a 2 contro un osso duro come il Maia Alta e ridotta in inferiorità numerica, la capolista se l'è vista davvero brutta: è servito così un guizzo della punta solandra per mantenere l'imbattibilità della truppa di mister Stefano Manfioletti.

IL QUADRO COMPLETO DELL'8ª GIORNATA DI ECCELLENZA