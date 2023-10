Trento femminile impegnato al Gran Sasso d'Italia

Il Trento Calcio Femminile alla quinta giornata del campionato di Serie C sarà di scena domenica alle ore 12 contro l’Aquila 1927. Le aquilotte di mister Mauro Perina, a quota 7 punti in classifica, reduci dal pareggio interno contro il Riccione, dovranno fare a meno dell’infortunata Michela Chemotti. Cercheranno di conquistare punti importanti per mantenersi nei quartieri alti della classifica. Il match si disputerà allo Stadio "Gran Sasso d'Italia" di L'Aquila e l’ingresso sarà gratuito.

«Affrontiamo una gara molto difficile, - dice Mauro Perina - contro una squadra agguerrita che vorrà dimostrare di non valere la posizione in classifica che occupa attualmente. Noi veniamo da un periodo di leggera flessione, però siamo ampiamente nei nostri parametri stagionali di crescita: affronteremo quindi la gara con la tranquillità di una squadra che può e che vuole crescere. Dovremo essere brave a mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti ritrovando l’entusiasmo delle prime partite: se saremo capaci di farlo, anche alla luce dell’impegno che la squadra dimostra in settimana, sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni».

Le convocate:

Portieri: Rubinaccio, Brigadoi.

Difensori: Bertamini, Lenzi, Lucin, Ruaben, Pavana, Tomasi, Tonelli.

Centrocampisti: Antolini, Baldo, De Pellegrini, Morleo.

Attaccanti: Greguoldo, Lucchetta, Mascanzoni, Parisi, Pisoni, Rosa, Sartori.