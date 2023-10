La Ravinense frena, l'Arco crolla, ridono Benacense e Nago

Prima mezza frenata della capolista della Promozione. Dopo quattro vittorie filate, la Ravinense impatta sul campo dell'Aquila Trento: battistrada in vantaggio a metà ripresa grazie al rigore procurato da Alessandro Bisognin e trasformato da capitan Isacco Pisetta, pari dei padroni di casa nel finale con il neoacquisto Michele Filippini. Non ne approfitta l'Arco 1895, che incappa in una domenica nera: sul sintetico di via Pomerio, a dominare la scena è la rinata Rotaliana, capace di calare il tris già nel primo tempo grazie a Daniele Sebastiani e ai fratelli Luca e Tommaso Moser. Ne fa tre, ma in casa e rispettando i pronostici della vigilia, anche la Benacense 1905, ora seconda a -1: in quel di Riva del Garda alza bandiera bianca la Condinese, travolta dai gol di Carlos Bonilla, Matteo Risatti e Lorenzo Ferraglia. Aggancia l'Arco invece il lanciatissimo Nago Torbole, che espugna il catino del Sacco San Giorgio grazie ai tre gol messi a segno nel giro di appena 7 minuti da Alessio Forcinella, Amedeo Bolognani e Samuele Bergamo. Giovanni Sartori del Telve ha già segnato tre reti

Si affacciano alle zone nobili anche Alense e Settaurense 1934, che non sbagliano le gare casalinghe con Calisio e Garibaldina, compagini in crisi nera: i lagarini superano i collinari con l'uno-due a inizio ripresa di Enis Hallunej (su rigore) e Davide Fiorini, gli storesi invece hanno cominciato in quarta (doppietta di Federico Lorenzi e lampo di Giorgio Dubini nei primi 13') l'anticipo con il team di San Michele all'Adige, riportato in carreggiata da Ermanno Formolo prima del definitivo 4-1 firmato già prima della pausa da Mario Brojka. Nella zona medio-bassa della classifica, importantissimi successi per il Telve nello scontro tra matricole (Vittorio Salvelli, Giovanni Sartori e Luca Gianammi rendono inutile il momentaneo 1 a 1 della Stivo firmato da Andrea Sartorelli) e per la Bassa Anaunia sul sempre difficile terreno di Cavalese (nella ripresa i nuovi acquisti Joao Victor Ferreira e Aaron Stracchi ribaltano l'iniziale vantaggio del Fiemme griffato da Davide Giacomelli).

IL QUADRO COMPLETO DELLA 5ª GIORNATA DI PROMOZIONE