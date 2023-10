Il terzetto di testa rimane compatto, poi c'è il Comano

In Eccellenza non perdono colpi le tre di testa: il Maia Alta si impone sul Levico Terme, a cui non basta il lampo di Francesco Gerthoux, il Lavis prima va sotto, poi con Giovanni Paoli, Claudio Barbetti, Andrea Pancheri, Nicola Dalla Valle e Jacopo Amorth cala la cinquina sullo Stegona, il Termeno esulta nel derby con il San Paolo grazie alla leggendaria cinquina di Alex Pfitscher. Al quarto posto ecco il Comano Terme Fiavé, che con Claudio Gjoni e Christian Malfer (oltre a un rigore parato da Gurlove Singh) supera il Parcines. Alex Pfitscher (Termeno) ha calato una sontuosa cinquina

Balzo pure del Bozner, che prima subisce il vantaggio del Dro Cavedine firmato da Gabriele Bombardelli, poi sfodera il tris vincente. Raccolgono un punto Anaune Val di Non, Rovereto e ViPo Trento: se il nulla di fatto delle zebrette sul campo del San Giorgio può far sorridere la truppa bianconera, decisamente più deludenti sono gli 1 a 1 dei nonesi (a segno Simone Faes) e dei collinari (in rete Filippo Francescon) contro Lana e Naturno, compagini che nelle prime quattro giornate avevano rimediato altrettante sconfitte.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 5ª GIORNATA DI ECCELLENZA