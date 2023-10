A Palermo non basta una bella prova del Südtirol

Un buon Südtirol esce a mani vuote dal campo del Palermo, vittorioso 2-1. La settima partita di campionato dell’FC Südtirol, impegnato in trasferta nell’ottava giornata del girone di andata, termina con una prestazione maiuscola e un gol beffa nel finale, che stoppa i biancorossi dopo sette risultati utili di fila.

La cronaca

La formazione di mister Pierpaolo Bisoli sul terreno dello Stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano gioca una partita maiuscola, con grande intensità ed efficienza.

Brunori prova il cross in area dalla sinistra al 10’, Poluzzi smanaccia in corner. Ospiti pericolosi al 15’ quando Odogwu entra in area dal lato mancino e serve un assist d’oro a Lunetta, che arriva con un attimo di ritardo. Al 19’ ci prova di testa Segre, palla sul fondo

I biancorossi la sbloccano al 38’: Casiraghi appoggia palla al limite dell’area a Ciervo, che confeziona un eurogol spedendo la palla nel “sette” alla sinistra di Pigliacelli, vanamente proteso in tuffo: 0-1. Poco dopo una la sforbiciata di Segre diventa un assist per la testa di Brunori, Poluzzi respinge con un gran riflesso, poi subisce fallo dall’attaccante rosanero. In pieno recupero ci prova Segre da fuori area, ma Poluzzi si tuffa e respinge.

Nel secondo tempo, Dopo 3’ azione insistita del Palermo, Mancuso la mette in mezzo e Ceccaroni trova il pertugio per firmare l’1-1. All’8’ Pigliacelli sbaglia l'uscita, Lunetta sfiora il gol. Ospiti pericolosi al 12’: cross di Broh sul secondo palo, Odogwu non ci arriva per poco. Mancuso prova la girata al volo al 23’ ma manda alto. Al 26’ in area rosanero Casiraghi innesca Cagnano sulla sinistra, gran diagonale, Pigliacelli respinge con i piedi. Ci prova Lonardi dal limite al 31’ ma manda di poco fuori alla sinistra del portiere di casa. Con Ciervo a terra Di Francesco si porta al tiro al 38’, Poluzzi si distende e respinge. La beffa arriva al 44’ quando il neoentrato Aurelio riesce ad insaccare con un cross corto dopo un corner.

Il tabellino

PALERMO - FC SÜDTIROL 2-1 (0-1)

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Lund (13’ st Aurelio), Ceccaroni, Lucioni, Mateju; Segre (1’ st Henderson), Stulac (13’ st Gomes), Vasic (13’ st Coulibaly); Mancuso (30’ st Soleri), Brunori, Di Francesco.

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu. Allenatore: Eugenio Corini

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cagnano, Masiello, Cuomo, Giorgini; Casiraghi (41’ st Ghiringhelli), Broh (27’ Lonardi), Tait, Ciervo (41’ st Rauti); Lunetta (27’ st Rover), Odogwu (19’ st Pecorino)

A disposizione: Drago, Vinetot, Siega, Cisco, Shiba, Kofler, Peeters. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

ASSISTENTI: Pasquale De Meo di Foggia e Mattia Politi di Lecce

IV UFFICIALE: Mario Perri di Roma 1

VAR: Antonio Di Martino di Teramo

AVAR: Daniele Doveri di Roma 1.

RETE: 38’ pt 0:1 Ciervo (FCS); 3’ st 1:1 Ceccaroni (P), 44’ st 2:1 Aurelio (P).

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 25°, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: 21’ pt Segre (P), 33’ pt Stulac (P), 40’ pt Cuomo (FCS), 43’ Poluzzi (FCS), 16’ st Coulibaly (P), 45’ st Aurelio (P), 45’+7’ Gomes (P) e Cagnano (FCS).

Angoli: 11-0 (8-0). Recupero: 3’ + 6’ (+1’).