Il Trento crolla in casa contro il Padova

Il Trento crolla al Briamasco contro la capolista Padova. I biancoscudati si impongono con un netto 3-0 e costringono i gialloblù al secondo stop consecutivo. I ragazzi allenati da Bruno Tedino faticano enormemente a contenere gli avversari, soprattutto nei primi venti minuti di gioco. I veneti hanno vita facile e tra il 10' e il 18' trovano un pesante uno-due che mette k.o. gli aquilotti. La reazione gialloblù si è intravista solo con una gran conclusione dalla distanza di Rada deviata da Donnarumma. Ma i patavini hanno gestito senza grossi patemi, realizzando anche la terza rete ad un quarto d'ora dalla fine della gara. Vincenzo Torrente disegna bene la sua squadra, con un 3-5-2 sempre pronto all'immediata aggressione della sfera. Bruno Tedino davanti a Russo ripropone Garcia Tena e Ferri centrali, mentre ad agire sulle fasce si trovano Vitturini e Obaretin. In mezzo al campo Sangalli gioca da play, protetto da Attys e da Rada. In avanti spazio nell'ex Pasquato, Anastasia e Petrovic.

Villa dopo nemmeno dieci minuti stappa la partita con una conclusione sul palo più lontano. Il raddoppio è pressochè immediato con Capelli che sfrutta una corta respinta di Russo. Il Trento fatica a creare gioco. La squadra di Tedino appare disattento, disorientato. E il Padova, al quinto successo consecutivo, sfrutta le sue possibilità realizzando il terzo gol con Bortolussi.

Continua il tabù casalingo per gli uomini di Tedino, ancora a secco di vittorie al Briamasco dopo 3 partite.

Tabellino

TRENTO–PADOVA 0-3

RETI: 10’ pt Villa, 18’ pt Capelli, 33’ st Bortolussi

TRENTO (4-3-3): Russo; Obaretin, Ferri (36’ st Sipos), Garcia Tena, Vitturini (17’ st Frosinini); Rada (17’ st Di Cosmo), Sangalli, Attys, Anastasia (25’ st Terrani), Petrovic, Pasquato. Allenatore: Bruno Tedino

PADOVA (3-4-1-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli (24’ st Kirwan), Fusi, Varas, Villa (24’ st Favale); Radrezza (11’ st Bianchi); Bortolussi (37’st Russini), Liguori (11’ st Palombi). Allenatore: Vincenzo Torrente

ARBITRO: Andreano di Prato

NOTE: pomeriggio estivo, cielo sereno, temperatura attorno 24°. Campo in buone condizioni. Ammoniti Vitturini, Radrezza, Fusi. Recupero: 1’+ 4’. Totale spettatori: 2350 circa