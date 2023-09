Il Trento femminile torna al Briamasco, c'è il Riccione

Il Trento Calcio Femminile, nella gara valida per la quarta giornata, in programma domenica 1 ottobre alle 15.30 allo Stadio Briamasco, affronterà il Riccione Calcio Femminile.

Le aquilotte di mister Mauro Perina, a quota 6 punti in classifica e reduci dalla sconfitta esterna nel derby contro il Südtirol (risultato 1-0), comunque accompagnata da un’ottima prestazione, alla quale è mancato solo il guizzo del gol, cercheranno di riprendere il proprio cammino e di conquistare punti importanti per confermarsi nelle prime posizioni in classifica.

Il Riccione, reduce dalla vittoria interna per 3-2 contro l'Accademia Spal, si presenta al Briamasco in grande stato di forma e forte dei 7 punti in classifica conquistati nelle prime tre giornate con due vittorie e un pareggio.

«Sarà una partita impegnativa, perché la classifica dice che le romagnole hanno un punto più di noi e non hanno ancora perso: sarà un bel banco di prova. - dice Mauro Perina - Arriviamo alla gara consapevoli della buona prestazione nel derby, che purtroppo non ci ha consegnato punti. In settimana abbiamo lavorato per capire cos’è mancato e sono convinto che il frutto di questo lavoro si vedrà già domenica. Ci auguriamo di vedere tanta gente al Briamasco come alla scorsa partita in casa, perché questo aspetto è fondamentale per spingere le ragazze a dare sempre quel qualcosa in più».

Le convocate:

Portieri: Bojenco, Rubinaccio.

Difensori: Bertamini, Lucin, Parisi, Ruaben, Pavana, Tomasi, Tonelli.

Centrocampisti: Antolini, Baldo, Chemotti, De Pellegrini, Morleo.

Attaccanti: Greguoldo, Lucchetta, Mascanzoni, Pisoni, Rosa, Sartori.