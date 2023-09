Esultano ViPo, Rovereto e Comano, pari nel big match di Levico

Giornata estremamente positiva per le trentine impegnate in Eccellenza. L'unica ad uscire dal campo senza punti è l'Anaune Val di Non, sconfitta nell'anticipo dal Rovereto: dopo il botta e risposta dagli undici metri con Nicolò Biscaro che replica a Kevin Marchione, è Simone Dal Fiume a trovare lo spunto vincente a pochi minuti dal termine. Se la ridono pure la ViPo Trento, capace di travolgere il San Giorgio con i gol di Jacopo Zeni, Matteo Pecoraro e Stefano Casagranda, e il Comano Terme Fiavé, che viola il campo del Naturno in un match pieno di colpi di scena e risolto in extremis da Massimiliano Caliari dopo la doppietta di Christian Malfer inframezzata da due gol venostani. La festa del Rovereto per la vittoria sull'Anaune

Termina pari il big match di viale Lido: la doppietta del solito Claudio Barbetti non basta al Lavis, sfortunato in occasione dell'autogol di Lorenzo Bellunato e andato pure sotto quando Pietro Voltasio aveva portato il Levico Terme sul momentaneo 2-1. Secondo punto (nonostante lo 0 nella casella dei gol segnati) per il Dro Cavedine, che blocca il quotato Maia Alta, ora raggiunto in vetta (come il Lavis) dal Termeno, passato senza troppi patemi sul campo del disastrato Lana. Vincono in casa Stegona e San Paolo, che non lasciano scampo a Parcines e Bozner.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 4ª GIORNATA DI ECCELLENZA