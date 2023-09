Il Trento vuole punti in casa del Fiorenzuola

Dopo il buon pareggio casalingo ottenuto in inferiorità numerica contro il Legnago Salus (1-1), per il Trento è già ora di tornare in campo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio sul terreno del Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d'Arda per affrontare, nella quinta giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, il Fiorenzuola di Andrea Bonatti. Il calcio d’inizio è in programma per domani, ossia domenica 24 settembre, alle ore 14. Il tecnico Bruno Tedino per la partita ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara Suciu, Galazzini e lo squalificato Obaretin.

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Fiorenzuola: «Si tratta della terza partita in una sola settimana - spiega Tedino -. Si fa fatica a preparare le gare in così poco tempo ma, nonostante ciò, questo ci consente di poter utilizzare l’intera rosa a disposizione. In questo momento sono convinto che sia più importante la condizione psicofisica rispetto all’aspetto tattico. Abbiamo rivisto la partita giocata mercoledì sera al Briamasco contro il Legnago Salus: purtroppo abbiamo sprecato un tempo intero. Questi ragazzi però stanno facendo un ottimo percorso. Dobbiamo continuare a lavorare nello stesso modo. Anastasia sarà tra i convocati, mentre, Suciu, Galazzini e Obaretin no. Vaglica? Toglierlo, durante l’ultima partita casalinga, mi è dispiaciuto ma in questo momento, a causa della maschera che deve utilizzare, sta facendo un po’ più fatica. Per noi è comunque un ragazzo molto importante e sul quale contiamo fortemente. Cosa mi aspetto per domani? Un Trento compatto, aggressivo, dinamico e che sbagli il meno possibile anche dal punto di vista tecnico. Sarà importante entrare in campo con l’atteggiamento giusto. Loro sono una squadra forte e ben allenata».

Qui l'intervista completa di Bruno Tedino

I CONVOCATI

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994).