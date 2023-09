Colpaccio Benacense, avanti anche Lavis, Levico e Dro Cavedine

Saranno Benacense 1905, Dro Cavedine, Lavis e Levico Terme a giocarsi mercoledì 11 e mercoledì 25 ottobre l'accesso alla finale provinciale di Coppa Italia prevista a dicembre. Matteo Risatti (Benacense 1905) ha firmato una doppietta decisiva

La sorpresa del ritorno dei quarti di finale arriva da Riva del Garda, dove l'unica squadra di Promozione riesce a sgambettare la più quotata Anaune Val di Non dopo l'1 a 1 dell'andata: nel primo tempo ecco la doppietta di Matteo Risatti (il secondo gol su dubbio rigore) inframezzata dal guizzo di Massimo Orsini, nella ripresa gli ospiti la riequilibrano con Thierno Diagne prima di un altro penalty (stavolta segnato da Carlos Bonilla) e del definitivo 4-2 di Tristan Lohoff.

Si arrende anche il Rovereto: zebrette avanti a Cavedine con un rigore di Kevin Marchione, truppa di mister Claudio Ischia che ribalta il tutto con una doppietta di Davide Santuari e un gol di Gaspar Gino Bozzi, prima di altri due acuti di Marchione utili solo per le statistiche. In Valsugana succede tutto nel finale: Comano Terme Fiavé avanti con Cristian Malfer nel recupero, con Lorenzo Iagher a firmare il gol decisivo per il Levico quando i rigori sembravano ormai all'orizzonte. Al Lavis campione in carica basta invece un tocco sotto misura di Andrea Maraner per mettere in ghiaccio una qualificazione già indirizzata dopo il match d'andata contro la ViPo Trento.

I risultati

BENACENSE 1905 - ANAUNE VAL DI NON 4-2 (1-1)

DRO CAVEDINE - ROVERETO 3-3 (1-0)

LEVICO TERME - COMANO TERME FIAVÉ 1-1 (1-0)

VIPO TRENTO - LAVIS 0-1 (0-2)