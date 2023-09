Il Trento torna al Briamasco, avversaria l'Atalanta

Dopo la vittoria al debutto contro la Triestina, il Trento sarà di scena domani pomeriggio (domenica 10 settembre) sul terreno dello Stadio Briamasco per affrontare, nella seconda giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, l’Atalanta Under 23. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18.30. Gli aquilotti tornano a giocare al Briamasco dopo la vittoria di fine aprile contro il Novara per 2-1 che regalò la salvezza diretta. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due formazioni, essendo la squadra orobica una delle due esordienti assolute in Serie C, assieme agli abruzzesi del Pineto. Per la prima gara casalinga della stagione il tecnico Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori. Non saranno della partita Rada, Galazzini e lo squalificato Di Cosmo.

LE DICHIARAZIONI

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta Under 23: «È stata una settimana molto corta: abbiamo giocato lunedì sera contro la Triestina e quest’impegno ha condizionato la nostra preparazione. Ciò che mi preme maggiormente è che, per la gara contro l’Atalanta Under 23, nessun ragazzo abbia sintomi di appagamento, sarebbe un gravissimo errore. Questa squadra, durante le partite passate, ha dimostrato che, quando gioca a ritmi alti e con il giusto atteggiamento, può rendere difficile la vita a chiunque. Dobbiamo dunque giocare con serenità, tranquillità ed entusiasmo, senza mai sbagliare l’atteggiamento. Indisponibili? Rada non ci sarà e neppure Di Cosmo che è squalificato. Andranno in campo coloro che mi daranno maggiori garanzie. Affrontiamo una squadra forte e pertanto sarà una partita difficile, probabilmente anche di più rispetto a quella di Trieste».

I CONVOCATI:

PORTIERI: Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Nosa Edward Obaretin (2003); Pol Garcia Tena (1995); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTOCAMPISTI: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Mattia Sangalli (2002); Sergiu Suciu (1990).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994).