Il Lavis cala il settebello, per l'Anaune rimonta da urlo

Tre sorrisi e quattro mugugni: inizia così il campionato di Eccellenza per le sette formazioni trentine impegnate nella massima divisione regionale. A partire col botto sono il Lavis e bomber Claudio Barbetti: i rossoblù ne fanno 7 al malcapitato Lana, la punta solandra cala subito il poker, con il tabellino completato da Manuel Rizzon, Jacopo Amorth e dal neoacquisto Stefano Calabrese. Risponde presente il Levico Terme: ai valsuganotti basta un'incornata di Andrea Belcastro per espugnare il campo del Comano Terme Fiavé nell'unico confronto tutto trentino della domenica. Rimonta pazzesca dell'Anaune Val di Non, sotto 0-2 a 20' dalla fine del match con il San Giorgio: Julian Bacher e Giacomo Favero sembravano aver consegnato i tre punti ai pusteresi, ma il tris dello scatenato Thierno Diagne e il tap-in di Nicola Micheli hanno regalato ai ragazzi di Cipriano Morano una vittoria memorabile. Claudio Barbetti ha iniziato il campionato con un poker

Tornano con le pive nel sacco, invece, le tre trentine impegnate in Alto Adige. Al Lahn Hannes Gamper e soprattutto il fresco ex Manuel Brusco (tripletta) hanno mandato ko il Rovereto, al quale è servito a poco il lampo di Simone Dal Fiume. Al Talvera sono stati invece Justin Pfeifer e Gabriel Tessaro (doppietta) a rendere inutile la reazione della ViPo Trento firmata da Michele Pola e da Matteo Pecoraro (su rigore). A Stegona, invece, l'acuto di Philipp Bachlechner ha reso amaro l'esordio del Dro Cavedine.

Nei due confronti tutti sudtirolesi, sorrisi di Termeno e San Paolo, con le matricole Naturno (sconfitto 6-2) e Parcines (battuto in casa 2-3) che rimangono a mani vuote.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 1ª GIORNATA DI ECCELLENZA