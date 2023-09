Trento, domenica sera il debutto in campionato

Trento, domani in casa della Triestina si fa sul serio. Alle 20.45 al Nereo Rocco di Trieste inizia la terza stagione consecutiva in serie C dei gialloblù. La squadra allenata da Bruno Tedino - dopo l'ottimo precampionato - scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione. Unico indisponibile degli aquilotti sembra essere il centrocampista Rada per un problema tendineo muscolare.

LE DICHIARAZIONI

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Triestina: «La squadra sta abbastanza bene: sono tutti disponibili tranne Armand Rada che abbiamo deciso, per precauzione, di tenerlo a riposo. Siamo felici del percorso fisico, tecnico e tattico fatto sino ad ora dalla squadra. Ora la parola spetta al campo. Siamo pronti e curiosi di misurarci contro una squadra molto importante qual è la Triestina. In queste settimane di allenamento abbiamo fatto un buon lavoro, riuscendo anche ad ottenere dei buoni risultati nelle partite disputate. Credo che, trovare dei risultati positivi durante il precampionato, sia importante per l'autostima e la convinzione. Allo stesso tempo, sappiamo, però, che è un calcio che non consegna punti in classifica. La nostra nuova stagione comincerà lunedì sera con una partita difficile. Attilio Tesser è un allenatore importante: ormai sa come si lavora e come si migliora ogni singolo calciatore. Per noi sarà un banco di prova: andiamo lì per metterli in difficoltà e per fare un'ottima partita».

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Bruno Tedino per la prima giornata di Serie C NOW 2023/24 della stagione, che vedrà il Trento affrontare la Triestina domani alle ore 20:45 allo stadio Nereo Rocco di Trieste.

I CONVOCATI:

PORTIERI

Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI

Alberto Barison (1994); Filippo Ercolani (2003); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Nosa Edward Obaretin (2003); Pol Garcia Tena (1995); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTOCAMPISTI

Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Mattia Sangalli (2002); Sergiu Suciu (1990).

ATTACCANTI

Emanuele Anastasia (1996); Cristian Pasquato (1989); Tomi Petrovic (1999); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994).