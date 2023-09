Fabbri e Simonti in uscita dal Trento

Alessandro Fabbri si trasferisce a titolo definitivo alla Casertana. Era nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata solo oggi. L'ex esterno del Sudtirol lascia la maglia gialloblù dopo appena una stagione.

Il Trento comunica inoltre di aver raggiunto, in data odierna, l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Federico Simonti. Approdato a Trento nell’estate 2021, il difensore classe 2000 ha totalizzato 40 presenze in maglia gialloblù nelle ultime due stagioni.