Trento, domani amichevole con l'Ancona a Bologna

Dopo gli allenamenti congiunti di sabato scorso contro Corticella e Vis Pesaro, entrambi vinti 1-0, i gialloblù domani pomeriggio, ossia mercoledì 23 agosto, alle ore 18, torneranno in campo, sempre presso il Complesso Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), per affrontare l’Ancona in amichevole. L’incontro si disputerà a porte chiuse. Si tratta di un nuovo test probante durante il quale gli uomini di Bruno Tedino affronteranno una squadra che tra qualche settimana prenderà parte al Girone B di Serie C.

Giovedì 24 agosto i gialloblù svolgeranno un allenamento mattutino a porte aperte allo Stadio Briamasco, mentre, venerdì 25 agosto una doppia seduta d’allenamento al Campo Sportivo Trentinello. Sabato 26 agosto alle ore 17 è invece prevista una nuova amichevole. Il Trento svolgerà infatti un test contro il Brescia di Daniele Gastaldello. La gara si svolgerà, sempre a porte chiuse, presso lo Stadio Rigamonti di Brescia.

Dichiarazioni di Bruno Tedino

«L’Ancona è una squadra rodata e che ha fatto molto bene durante l’ultimo campionato disputato - spiega Bruno Tedino -. Cercheremo di aggiungere ulteriori minuti nelle gambe di coloro che potrebbero essere i titolari di questo gruppo. Domani giocheremo contro l’Ancona, mentre, sabato pomeriggio contro il Brescia, saranno due partite importanti. Cercheremo di portare avanti i nostri principi e modi di fare calcio».