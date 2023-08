Obaretin è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo - prestito “secco” sino al 30 giugno 2024 - dal Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nosa Edward Obaretin.

Nato a Forlì il 26 gennaio 2003 Obaretin cresce nelle giovanili del Milan, club con il quale nella stagione 2020-2021 colleziona 22 presenze tra Primavera 1 e Coppa Primavera. La stagione successiva, sempre con la Formazione Primavera Rossonera, scende in campo 21 volte tra Campionato e Coppa, riuscendo anche ad esordire e raccogliere 5 presenze nella UEFA Youth League. Nella passata stagione si è trasferito nella Primavera del Napoli, squadra con la quale ha disputato una stagione da protagonista grazie alle sue 35 presenze e tre reti realizzate tra Campionato e Coppa. Si trasferisce al Trento dopo aver svolto, durante quest’estate, il ritiro estivo prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro assieme ai Campioni d’Italia del Napoli di Rudi Garcia.

Nosa è pronto per vestire la maglia del Trento: «Quando mi è arrivata la chiamata del club gialloblù non ho avuto dubbi. Il fatto che una società solida e ambiziosa come questa mi abbia cercato, mi ha inorgoglito e mi ha convinto immediatamente. Sono qui per disputare un buon campionato, giocare con continuità e proseguire il mio percorso di crescita. Durante quest’estate mi sono allenato con i Campioni d’Italia: è stato bellissimo e mi ha permesso di migliorare in diversi aspetti: con loro il ritmo e la qualità degli allenamenti è sempre alto. Ora sono carico per cominciare questa nuova avventura con il Trento!».