Trento, amichevole di lusso con il Milan

Terminati i due giorni di riposo concessi da Bruno Tedino, oggi il Trento ha svolto una doppia seduta d’allenamento in vista degli appuntamenti di questa settimana. Dopo le amichevoli disputate contro Cittadella e Palermo, domani, mercoledì 9 agosto, il Trento scenderà in campo alle ore 18 al Centro Sportivo Milanello (VA) per affrontare, in un test amichevole di assoluto livello, il Milan di Stefano Pioli. Si tratta di un incontro prestigioso che permetterà al tecnico Bruno Tedino di vedere all’opera i suoi uomini contro un avversario abituato a calcare i migliori palcoscenici internazionali. La gara amichevole tra Trento e Milan si svolgerà alle ore 18 a porte chiuse. Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro. Gli highlights della gara saranno invece trasmessi sui canali di Milan TV. Il match contro il Milan sarà anche l’occasione per vedere all’opera gli ultimi arrivati. Il tecnico gialloblù non potrà disporre di Suciu, fermo a riposo precauzionale.

«Domani giocheremo una partita contro una Formazione di assoluto livello – ha dichiarato alla vigilia dell’amichevole di Milanello il Tecnico del Trento Bruno Tedino –. Il Milan è una squadra fortissima e, poterci confrontare con loro, per noi è motivo d’orgoglio. La gara di domani sarà un momento molto bello per tutta la nostra squadra. L’amichevole contro il Milan si inserisce in una settimana ricca di appuntamenti: oltre al test di domani, venerdì giocheremo contro il Dro Cavedine mentre sabato avremo l’amichevole contro il Mestre. Questi impegni ci diranno tanto sulla nostra attuale condizione».

Capitolo mercato. In uscita Simone Saporetti, attaccante che lo scorso anno in metà stagione aveva realizzato 5 reti in gialloblù. Si tratta di risoluzione consensuale con l'attaccante ex Ravenna.